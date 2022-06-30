Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание 11-го тура, где смотреть 30 июня

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель Турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.
Сегодня, 30 июня, пройдёт 11-й тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.
Пары 11-го тура:
Хикару Накамура — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий
Теймур Раджабов — Ян-Кшиштоф Дуда
Фабиано Каруана — Дин Лижэнь
Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.
Ян Непомнящий — Теймур Раджабов. Обзор партии 10 тура ТП:
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