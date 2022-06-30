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Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание 11-го тура, где смотреть 30 июня

Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание 11-го тура, где смотреть 30 июня
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С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель Турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 30 июня, пройдёт 11-й тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары 11-го тура:
Хикару Накамура — Рихард Раппорт
Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий
Теймур Раджабов — Ян-Кшиштоф Дуда
Фабиано Каруана — Дин Лижэнь

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Синица в руках. Партия, приблизившая Яна Непомнящего к победе в Турнире претендентов Синица в руках. Партия, приблизившая Яна Непомнящего к победе в Турнире претендентов

Ян Непомнящий — Теймур Раджабов. Обзор партии 10 тура ТП:

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