Дмитрий Мусэрский подписал новый контракт с японским «Сантори Санбёрдс»
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Российский волейболист Дмитрий Мусэрский продолжит выступать за «Сантори Санбёрдс» из Японии в следующем сезоне. Контракт игрока был продлён. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. В составе команды игрок стал двукратным чемпионом Японии и серебряным призёром клубного чемпионата Азии.
Дмитрий Мусэрский является победителем Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги.
Напомним, Мусэрский был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя.
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