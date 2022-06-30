Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Дмитрий Мусэрский подписал новый контракт с японским «Сантори Санбёрдс»

Дмитрий Мусэрский подписал новый контракт с японским «Сантори Санбёрдс»
Комментарии

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский продолжит выступать за «Сантори Санбёрдс» из Японии в следующем сезоне. Контракт игрока был продлён. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. В составе команды игрок стал двукратным чемпионом Японии и серебряным призёром клубного чемпионата Азии.

Дмитрий Мусэрский является победителем Кубка мира, Олимпийских игр, чемпионата Европы, Лиги наций и Мировой лиги.

Напомним, Мусэрский был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал в 2013 году. Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя.

«Почему я должен стесняться своей великой страны?» Сергей Гранкин — о возвращении в Россию «Почему я должен стесняться своей великой страны?» Сергей Гранкин — о возвращении в Россию
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022