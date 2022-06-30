Регбийный ЦСКА не примет участия в чемпионате и Кубке России сезона-2022/2023

Мужская регбийная команда ЦСКА не будет заявлена в чемпионате и Кубке России сезона-2022/2023 годов из-за финансовых проблем. Решение принято на заседании попечительского совета клуба. ЦСКА не нашёл генерального спонсора на новый сезон.

Председатель попечительского совета ЦСКА Игорь Артемьев сообщил, что за мужской командой будет сохранено место в Премьер-лиге, куда она сможет вернуться через год.

«Сегодня мы делаем шаг назад, чтобы в будущем сделать два шага вперёд. Мы закроем все долги, выполним имеющиеся обязательства перед игроками и приложим все усилия, чтобы найти финансирование на следующий сезон», — сказал Артемьев.

«Мы боролись до сегодняшнего дня, вели активную работу со спонсорами, но окончательное решение было принято только сегодня с началом трансферного окна, чтобы наши игроки могли найти себе команды за ближайший месяц. Добавлю, что мы будем продолжать развивать женское и военное регби, уделять ещё большее внимание детской академии и молодёжным командам. Ещё один приоритет – продолжение интенсивной работы над созданием собственной клубной инфраструктуры в Кузьминках, Мневниках, на Ходынке. В будущем это станет нашим фундаментом», — добавил президент ЦСКА Алексей Митрюшин.