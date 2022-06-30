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Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Стёпушкин

Умер двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Стёпушкин
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Сегодня, 30 июня, в Москве ушёл из жизни двукратный обладатель Кубка мира по бобслею Дмитрий Стёпушкин. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бобслея России (ФБР). Стёпушкину было 46 лет.

«Федерация бобслея выражает глубокие соболезнования супруге, родным и близким Дмитрия и берет организацию похорон на себя. Церемония состоится в субботу в Воронеже. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — отмечается в сообщении на официальном сайте ФБР.

Дмитрий Стёпушкин выступал в соревнованиях четвёрок. В 2005 и 2007 годах он становился обладателем Кубка мира. Также он четырежды становился призёром чемпионата мира, завоевал две золотые медали чемпионатов Европы и шесть раз становился чемпионом России.

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