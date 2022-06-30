Эбба Оршё объяснила, зачем выложила снимок жуткой травмы

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр в Пекине-2022 и двукратная чемпионка мира 2021 года, шведская горнолыжница Эбба Оршё объяснила, зачем опубликовала фото жуткой травмы.
«Я хотела заставить замолчать всех, кто сомневался во мне, и в то же время просто поделиться этим с окружающими. Потому что очень многие интересуются, что это такое. Я также знаю, что могу помочь многим людям, и это уже происходит. Мне это тоже очень помогает.
В Паралимпийских играх, где у каждого спортсмена есть инвалидность, возникает много таких вопросов. К сожалению, это так — потому что некоторые люди не могут точно сказать, какой у них диагноз, но их относят к какому-то классу. Все хотят победить, поэтому делают всё возможное для достижения этой цели», — приводит слова Оршё Expressen.
21-летняя спортсменка соревнуется в классе LW4 — там выступают горнолыжники с нарушением функции мышц одной из ног или не имеющие ноги ниже колена, но при этом едущие на двух лыжах.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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