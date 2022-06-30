«Мы провели политическое расследование». Наставник «Вайперс» — о подписании Вяхиревой

Главный тренер норвежского гандбольного клуба «Вайперс» Уле Густав Йекстад рассказал о деталях заключения контракта с олимпийской чемпионкой российской гандболисткой Анной Вяхиревой.
«Это всегда процесс, но ясно, что здесь были кое-какие изыскания в отношении политики. Мы провели довольно тщательное политическое расследование как среди федерации гандбола, так и среди наших спонсоров. Мы получили только положительные отзывы.
На переговорах с клубом Вяхиревой из Ростова-на-Дону нас тоже встретили позитивно, и мы очень рады привести всё в порядок», — приводит слова Йекстада телеканал TV 2.
27-летняя Анна Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
- 30 июня 2022
-
16:37
-
15:52
-
15:17
-
13:21
-
13:20
-
13:08
-
13:02
-
12:27
-
11:01
-
10:47
-
09:02
-
00:46
- 29 июня 2022
-
22:31
-
21:58
-
21:36
-
20:34
-
19:12
-
18:53
-
13:58
-
12:11
-
11:25
-
10:42
-
09:34
-
09:02
-
00:56
- 28 июня 2022
-
21:36
-
21:20
-
21:00
-
19:41
-
18:03
-
14:48
-
14:03
-
10:20
- 27 июня 2022
-
22:15
-
22:04