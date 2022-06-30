«Мы провели политическое расследование». Наставник «Вайперс» — о подписании Вяхиревой

Главный тренер норвежского гандбольного клуба «Вайперс» Уле Густав Йекстад рассказал о деталях заключения контракта с олимпийской чемпионкой российской гандболисткой Анной Вяхиревой.

«Это всегда процесс, но ясно, что здесь были кое-какие изыскания в отношении политики. Мы провели довольно тщательное политическое расследование как среди федерации гандбола, так и среди наших спонсоров. Мы получили только положительные отзывы.

На переговорах с клубом Вяхиревой из Ростова-на-Дону нас тоже встретили позитивно, и мы очень рады привести всё в порядок», — приводит слова Йекстада телеканал TV 2.

27-летняя Анна Вяхирева — олимпийская чемпионка 2016 года (самый ценный игрок турнира), серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года (самый ценный игрок турнира) и бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио.

Новость по теме Норвежский гандбольный клуб «Вайперс» объявил о подписании контракта с Анной Вяхиревой

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?