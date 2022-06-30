Непомнящий во второй раз обыграл Фируджу на Турнире претендентов — 2022

В Мадриде (Испания) завершились несколько партий 11-го тура шахматного турнира претендентов — 2022.
В центральном матче дня лидер соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий чёрными фигурами играл с представителем Франции Алирезой Фируджей. Поначалу партия была равной, но один из ходов Непомнящего заставил его оппонента надолго задуматься и серьёзно ошибиться. Россиянин получил существенное преимущество и не упустил его, одержав уже пятую победу на турнире.
Ранее Непомнящий и Фируджа уже встречались в четвёртом туре, тогда российский шахматист играл белыми и буквально разгромил соперника.
После 11 туров в активе Непомнящего уже восемь очков. Ян сохранил единоличное лидерство, но удалось ли россиянину увеличить преимущество над преследователями, станет известно позднее. Партии с их участием продолжаются.
Пока завершили партию 11-го тура только поляк Ян-Кшиштоф Дуда и азербайджанец Теймур Раджабов. Они сыграли вничью.
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