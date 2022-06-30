Непомнящий лидирует после 11-го тура Турнира претендентов, на 2-е место вышел Дин Лижэнь

В Мадриде (Испания) завершились все партии 11-го тура шахматного турнира претендентов — 2022, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном.



Лидер соревнований Ян Непомнящий чёрными фигурами нанёс поражение представителю Франции Алирезе Фирудже. Для Непомнящего это пятая победа на турнире, с восьмью очками в активе россиянин – единоличный лидер соревнований.



Группа преследователей Непомнящего разделилась. Китаец Дин Лижэнь чёрными фигурами обыграл американца Фабиано Каруану и вышел на чистое второе место. Его отставание от россиянина – полтора очка. Другой американец Хикару Накамура разошёлся миром с венгром Рихардом Раппортом и с шестью очками занимает третье место. Каруана, ещё недавно в одиночку преследовавший Непомнящего, уже четвёртый.



Также вничью сыграли азербайджанец Теймур Раджабов и поляк Ян-Кшиштоф Дуда.

Завтра, 1 июля, Непомнящий белыми фигурами сыграет с Накамурой.