Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новое высшее достижение в прыжках с шестом. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 16 сантиметров. 22-летний швед улучшил собственное достижение в прыжках с шестом на открытом воздухе, установленное 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме. Тогда Дюплантис прыгнул на 6,15 метра, побив рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет.

С 2000 года Мировая атлетика не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные, поэтому абсолютный мировой рекорд, принадлежащий Дюплантису, равен 6,20 метра. Он был установлен на чемпионате мира – 2022 в помещении, который прошёл в Белграде (Сербия).