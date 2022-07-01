Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе
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Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новое высшее достижение в прыжках с шестом. На этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме Дюплантис преодолел планку на высоте 6 метров 16 сантиметров. 22-летний швед улучшил собственное достижение в прыжках с шестом на открытом воздухе, установленное 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме. Тогда Дюплантис прыгнул на 6,15 метра, побив рекорд Сергея Бубки, державшийся 26 лет.
С 2000 года Мировая атлетика не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные, поэтому абсолютный мировой рекорд, принадлежащий Дюплантису, равен 6,20 метра. Он был установлен на чемпионате мира – 2022 в помещении, который прошёл в Белграде (Сербия).
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