Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание 12-го тура, где смотреть 1 июля

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель Турнира претендентов сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 1 июля, пройдёт 12-й тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары 12-го тура:

Рихард Раппорт — Фабиано Каруана

Дин Лижэнь — Теймур Раджабов

Ян-Кшиштоф Дуда — Алиреза Фируджа

Ян Непомнящий — Хикару Накамура

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Алиреза Фируджа — Ян Непомнящий. Обзор партии 11 тура ТП: