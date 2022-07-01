Юлия Ефимова: зарплата капает, но её скоро отключат. Может, спортивной моделью поработаю

Шестикратная чемпионка мира по плаванию, трёхкратный призёр ОИ Юлия Ефимова призналась, что рассматривает различные варианты в отношении заработка. По словам Ефимовой, она может стать спортивной моделью.
«Зарплата капает по чуть-чуть, но её скоро отключат, я уже давно не выступаю. Может быть, удастся спортивной моделью поработать. Так что нужно что-то думать. Пока ждём решения по нашему допуску на международные соревнования, а там посмотрим.
Меня останавливало от завершения карьеры то, что я хочу закончить её на высокой ноте. Так мне будет психологически легче — красиво попрощаться и уйти. Но сейчас уже и такого желания нет. Идут перепады в настроении», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».
Фото: из личного архива юлии ефимовой
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