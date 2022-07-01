Суд Европейской федерации гандбола оставил в силе отстранение российских клубов и сборных

Суд Европейской федерации гандбола (EHF) отклонил протест Федерации гандбола России и московского ЦСКА на решение Исполнительного комитета EHF от 28 февраля 2022 года отстранить российские клубы и сборные от участия во всех мероприятиях, проводимых EHF. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской федерации гандбола.

Комиссия признала, что приостановление членства федерации может нанести значительный ущерб, однако, взвесив общие интересы и личную неприкосновенность всех сторон, участвующих в деятельности EHF, суд согласился с тем, что отстранение федерации от участия во всех мероприятиях EHF является рациональным решением с точки зрения общего имиджа гандбола.

Коллегия считает, что в целом, учитывая крайне серьёзное нарушение со стороны правительства России и в целях защиты общих интересов всех заинтересованных сторон, вовлеченных в деятельность EHF, на сегодняшний день нет оснований, позволяющих суду отменить оспариваемое решение.

Таким образом, решение Исполнительного комитета EHF оставлено в силе. Федерация и клуб отстранены от участия во всех мероприятиях EHF до дальнейшего уведомления.

Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?