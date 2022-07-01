Данила Тен показал девятый результат в истории России в беге на 100 метров

Данила Тен, выступающий на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске за Краснодарскую и Амурскую область, выиграл предварительный забег на дистанции 100 метров. Спортсмен показал высокий результат — 10,19 при попутном ветре (+1,7 м/с). Это лучший результат сезона и девятый результат в истории России.

Отметим, что в одном забеге с Данилой бежал мастер спорта международного класса Игорь Образцов (Ульяновская область), который до этого победил на «Мемориале братьев Знаменских» и командном чемпионате России в Сочи. Он финишировал вторым, показав результат 10,34 секунды.

Рекорд России в этом виде принадлежит Николаю Юшманову и Андрею Епишину, которые пробежали 100 метров за 10,10 секунды в 1986 и 2006 году соответственно.

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