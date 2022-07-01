Ангелина Мельникова на отлично защитила диплом

21-летняя российская гимнастка Ангелина Мельникова опубликовала пост в телеграм-канале, в котором рассказала об успешной защите дипломной работы.
«Защитила диплом на отлично. Благодарна всем, кто помог приобрести те знания о спорте, которые у меня сейчас есть. Не останавливаемся на достигнутом. Магистратура ждёт меня. Быть образованным важно и нужно. Учитесь и ещё раз учитесь. Это обязательно пригодится», — написала Мельникова.
Ангелина к 21 году успела завоевать золотые (2020), серебряные (2016), бронзовые (2020) медали Олимпийских игр, а также все виды медалей чемпионата мира и чемпионата Европы.
Сборная России по спортивной гимнастике должна была готовиться к чемпионату Европы по спортивной гимнастике, который пройдёт в Мюнхене (Германия) с 11 по 21 августа, но на данный момент российские спортсмены отстранены от соревнований.
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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