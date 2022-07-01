Министры спорта 33 стран требуют приостановить членство России в спортивных организациях

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что главы спортивных ведомств 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.
«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — приводит слова Бортничука ТАСС.
Заявление спортивных чиновников связано с тем, что, несмотря на продолжающиеся события на Украине, в некоторых видах спорта, как, например, в бобслее и скелетоне, российских и белорусских спортсменов в ближайшее время могут допустить до соревнований.
Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.
- 1 июля 2022
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50
-
09:00
-
00:56
-
00:17
- 30 июня 2022
-
23:35
-
23:15
-
22:53
-
21:25
-
19:56
-
19:35
-
19:16
-
16:37
-
15:52
-
15:17
-
13:21
-
13:20
-
13:08
-
13:02
-
12:27
-
11:01