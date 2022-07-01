Министры спорта 33 стран требуют приостановить членство России в спортивных организациях

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук заявил, что главы спортивных ведомств 33 стран подписали совместное заявление с требованиями приостановить членство России и Беларуси в спортивных организациях и запретить трансляции международных спортивных мероприятий в этих странах.

«Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии», — приводит слова Бортничука ТАСС.

Заявление спортивных чиновников связано с тем, что, несмотря на продолжающиеся события на Украине, в некоторых видах спорта, как, например, в бобслее и скелетоне, российских и белорусских спортсменов в ближайшее время могут допустить до соревнований.

Заявление подписали 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.