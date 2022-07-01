Крамник — о Дин Лижэне: ты можешь быть уставшим, но нельзя играть как второразрядник

14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник, в прямом эфире комментируя партии 12-го тура Турнира претендентов – 2022, подробнее остановился на противостоянии китайца Дин Лижэня и азербайджанца Теймура Раджабова.

«Ты можешь быть уставшим, но нельзя играть как второразрядник. Даже проиграть можно как-то по-другому. Это просто невозможно, рука не поднимется такие ходы делать. Даже под капельницей если лежать, всё равно так не пойдёшь.



Мне было бы ужасно стыдно, если бы у меня была такая позиция. После хода Лe3 я бы просто сдался и убежал. Не явился на пресс-конференцию, заплатил штраф, но не показывался бы никому. Мне бы потом ещё по ночам снилась эта партия. Никогда не видел, чтобы Дин Лижэнь играл так ужасно!» — сказал Крамник.

Рейтинг-фаворит турнира Дин Лижэнь белыми фигурами уступил Раджабову, и теперь в оставшихся двух турах россиянину Яну Непомнящему нужно набрать пол-очка, чтобы стать победителем соревнований.



«Ян однозначно лучший игрок этого турнира, однозначно! Но ему даже близко никто конкуренцию составить не смог, так что сложно оценить, насколько он стал сильнее по сравнению с матчем с Карлсеном», — сказал Крамник в прямом эфире.