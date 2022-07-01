Ян Непомнящий опережает конкурентов на два очка за два тура до конца Турнира претендентов

В Мадриде (Испания) завершились партии 12-го тура шахматного турнира претендентов — 2022.
Лидер соревнований российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура сыграли вничью менее чем за 10 минут. Этот результат позволял китайцу Дин Лижэню в случае победы над азербайджанцем Теймуром Раджабовым сохранить неплохие шансы на итоговое первое место. Но Лижэнь белыми фигурами уступил Раджабову. После этого стало ясно, что Непомнящему в двух оставшихся турах достаточно набрать всего пол-очка, чтобы завоевать право во второй раз подряд сыграть в матче за мировую шахматную корону.
Партии Рихард Раппорт – Фабиано Каруана и Ян-Кшиштоф Дуда – Алиреза Фируджа завершились вничью.
За два тура до окончания Турнира претендентов у Непомнящего 8,5 очка, он опережает Лижэня и Накамуру на два очка.
2 июля на турнире выходной. Партии 13-го тура пройдут в воскресенье, 3 июля.
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