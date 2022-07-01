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Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 12-го тура

Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 12-го тура
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В Мадриде (Испания) завершились партии 12 туров шахматного турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий, одержавший победы над китайцем Дин Лижэнем, представителем Франции Алирезой Фируджей (дважды), поляком Ян-Кшиштофом Дудой и венгром Рихардом Раппортом. Ещё семь партий россиянин свёл вничью. В активе Яна 8,5 из 12 очков.

Турнирная таблица Турнира претендентов

Сохранявший неплохие шансы догнать Непомнящего китаец Дин Лижэнь в 12-м туре белыми фигурами уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову. В итоге Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура за два тура до окончания Турнира претендентов отстают от Непомнящего на два очка. В оставшихся двух партиях Яну достаточно набрать пол-очка (одна ничья), чтобы выиграть турнир. Отставание идущего четвёртым Каруаны от лидера – 2,5 очка.
Завтра, 2 июля, на турнире выходной. Партии 13-го тура пройдут в воскресенье, 3 июля.

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