Турнирная таблица шахматного турнира претендентов — 2022 после 12-го тура

В Мадриде (Испания) завершились партии 12 туров шахматного турнира претендентов – 2022. Единоличным лидером является российский гроссмейстер Ян Непомнящий, одержавший победы над китайцем Дин Лижэнем, представителем Франции Алирезой Фируджей (дважды), поляком Ян-Кшиштофом Дудой и венгром Рихардом Раппортом. Ещё семь партий россиянин свёл вничью. В активе Яна 8,5 из 12 очков.
Сохранявший неплохие шансы догнать Непомнящего китаец Дин Лижэнь в 12-м туре белыми фигурами уступил азербайджанцу Теймуру Раджабову. В итоге Дин Лижэнь и американец Хикару Накамура за два тура до окончания Турнира претендентов отстают от Непомнящего на два очка. В оставшихся двух партиях Яну достаточно набрать пол-очка (одна ничья), чтобы выиграть турнир. Отставание идущего четвёртым Каруаны от лидера – 2,5 очка.
Завтра, 2 июля, на турнире выходной. Партии 13-го тура пройдут в воскресенье, 3 июля.
- 1 июля 2022
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50
-
09:00
-
00:56
-
00:17
- 30 июня 2022
-
23:35
-
23:15
-
22:53
-
21:25
-
19:56
-
19:35
-
19:16
-
16:37
-
15:52