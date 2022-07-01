Волейболистка Руссу рассказала, какие вопросы о России ей задавали в румынском клубе

Российская волейболистка Виктория Руссу, выступающая за клуб «Альба Блаж», рассказала, как её приняли в румынской команде.
«У нас очень мало местных игроков. Большинство игроков из Сербии. Есть девочки из Болгарии, Греции. Мы как-то все съехались вместе, поэтому было легко, что не я одна там являюсь легионером. Мне было комфортно в команде с первого дня.
Обошлось ли без стереотипных вопросов про Россию? Нет (смеётся). Это было больше в шуточной форме. Очень много я сталкивалась с вопросами про допинг в российском спорте, медведей, водку. Это основное.
Чем принципиально отличается волейбол в Румынии и России? Сразу бросается в глаза, что в Румынии очень эмоциональный спорт. Было интересно вливаться во всё это, учитывая, что я достаточно спокойна на площадке. Им кажется, когда ты не показываешь эмоции, с тобой что-то не так, ты плохо себя чувствуешь. Ещё там тренер себя позиционирует больше как друг», — приводит слова Руссу Sport24.
В сезоне-2021/2022 Руссу стала чемпионкой Румынии по волейболу среди женщин в составе «Альбы Блаж».
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