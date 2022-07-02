Видео: Дарья Нагорная исполняет шпагат, стоя рядом с медведем

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде и чемпионка мира по спортивной гимнастике Дарья Нагорная, также являющаяся супругой чемпиона Олимпиады-2020 Никиты Нагорного, опубликовала в социальных сетях фото и видео с медведем.

На видео Нагорная исполняет вертикальный поперечный шпагат, стоя рядом с медведем.

Фото: из личного архива Дарьи Нагорной

Фото: из личного архива Дарьи Нагорной

Фото: из личного архива Дарьи Нагорной

«Мишаня Том. Познакомились на съёмке, такой умный мишка, даже шпагат почти научился делать. Ой, ой, ой!» — подписала материалы Нагорная.

Также Нагорная является многократным призёром чемпионатов мира и победителем мирового первенства в Глазго (Великобритания), где она стала первой в соревнованиях на брусьях. Помимо этого, на счету спортсменки золото чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов и Универсиады-2017.