Накамура играет в шахматы в парке после ничьей с Непомнящим на Турнире претендентов — 2022

Американский гроссмейстер Хикару Накамура опубликовал в социальных сетях забавное фото после ничейного результата с россиянином Яном Непомнящим в матче 12-го тура на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).
Партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась менее чем за 10 минут, уже на 14-м ходу.
«Итак, я решил пойти сыграть в шахматы в ближайшем парке!» — подписал фото Накамура.
Фото: из личного архива Хикару Накамуру
После 12 туров безоговорочное лидерство на турнире удерживает Непомнящий, в его активе 8,5 очка. Накамура вместе с представителем Китая Дином Лижэнем занимает вторую строчку (по 6,5 балла).
Победа на Турнире претендентов – 2022 даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.
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