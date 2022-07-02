Накамура играет в шахматы в парке после ничьей с Непомнящим на Турнире претендентов — 2022

Американский гроссмейстер Хикару Накамура опубликовал в социальных сетях забавное фото после ничейного результата с россиянином Яном Непомнящим в матче 12-го тура на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

Партия, в которой российский шахматист играл белыми фигурами, завершилась менее чем за 10 минут, уже на 14-м ходу.

«Итак, я решил пойти сыграть в шахматы в ближайшем парке!» — подписал фото Накамура.

Фото: из личного архива Хикару Накамуру

После 12 туров безоговорочное лидерство на турнире удерживает Непомнящий, в его активе 8,5 очка. Накамура вместе с представителем Китая Дином Лижэнем занимает вторую строчку (по 6,5 балла).

Победа на Турнире претендентов – 2022 даст право сразиться в матче за титул чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном.