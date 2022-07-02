Сергей Шубенков выиграл соревнования в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выиграл профильные соревнования на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,27 секунды. Вторым финишировал Артём Макаренко (13,61), третье место занял Анатолий Киселёв (13,78).

Отметим, что в начале июня Шубенков также первенствовал на Мемориале братьев Знаменских в Москве с результатом 13,41 секунды. Сергей, как и другие российские легкоатлеты, отстранён от международных соревнований.

Сегодня, 2 июля, проходит заключительный день соревнований на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске. Также будут разыграны медали в эстафетах, беге на 200 и 1500 метров и беге на 100 метров с барьерами у женщин.