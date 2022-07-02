Сергей Шубенков выиграл соревнования в беге на 110 метров с барьерами на Кубке России

Чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков выиграл профильные соревнования на Кубке России по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске.
Шубенков преодолел дистанцию за 13,27 секунды. Вторым финишировал Артём Макаренко (13,61), третье место занял Анатолий Киселёв (13,78).
Отметим, что в начале июня Шубенков также первенствовал на Мемориале братьев Знаменских в Москве с результатом 13,41 секунды. Сергей, как и другие российские легкоатлеты, отстранён от международных соревнований.
Сегодня, 2 июля, проходит заключительный день соревнований на Кубке России по лёгкой атлетике в Брянске. Также будут разыграны медали в эстафетах, беге на 200 и 1500 метров и беге на 100 метров с барьерами у женщин.
- 2 июля 2022
-
14:33
-
14:12
-
13:31
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
11:56
-
10:30
-
00:44
- 1 июля 2022
-
23:47
-
23:29
-
23:03
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50