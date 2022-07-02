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Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды в Майами

Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды в Майами
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды.

Предположительно 28 июня у Клишиной родился сын. Роды прошли в Майами (США). Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.

«Этот малыш ещё отдыхает и высыпается в животе. Сейчас мы уже дома. Нас выписали через два дня. Роды прошли быстро, оставив после себя только чувство радости и счастья от встречи с маленьким чудом. Впереди ждёт много нового и интересного. Главное для ребёнка – это спокойствие и любовь», — написала Клишина в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Дарьи Клишиной

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.

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