Легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды в Майами

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года по прыжкам в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, как прошли её роды.
Предположительно 28 июня у Клишиной родился сын. Роды прошли в Майами (США). Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает.
«Этот малыш ещё отдыхает и высыпается в животе. Сейчас мы уже дома. Нас выписали через два дня. Роды прошли быстро, оставив после себя только чувство радости и счастья от встречи с маленьким чудом. Впереди ждёт много нового и интересного. Главное для ребёнка – это спокойствие и любовь», — написала Клишина в своих социальных сетях.
Фото: из личного архива Дарьи Клишиной
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Клишина получила травму, завершила выступление досрочно и после Игр не принимала участия в крупных соревнованиях.
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