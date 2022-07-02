Прыгун в высоту Илья Иванюк уверенно выиграл соревнования Кубка России
Поделиться
Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк выиграл соревнования Кубка России по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске и завершится сегодня, 2 июля.
Результат Иванюка составил 2,30 метра. Серебряную медаль завоевал Никита Курбанов (2,23), бронзовую – Матвей Рудник (2,23).
Другие результаты дня:
Бег на 1500 метров. Женщины
- Светлана Аплачкина.
- Елена Коробкина.
- Анна Щагина.
Бег на 1500 метров. Мужчины
- Сергей Дубровский.
- Роман Троценко.
- Константин Толоконников.
Метание копья. Мужчины
- Борис Бездольный.
- Николай Орлов.
- Дмитрий Тарабин.
Бег на 100 метров с барьерами. Женщины
- Дарья Осипова.
- Полина Граудынь.
- Екатерина Галицкая.
Бег на 200 метров. Женщины
- Вера Филатова.
- Анастасия Романова.
- Виктория Максимова.
Бег на 200 метров. Мужчины
- Ярослав Ткалич.
- Александр Николаев.
- Владислав Доронин.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
14:33
-
14:12
-
13:31
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
11:56
-
10:30
-
00:44
- 1 июля 2022
-
23:47
-
23:29
-
23:03
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58
-
15:07
-
14:13
-
14:06
-
12:58
-
12:23
-
10:55
-
10:50
Партнерский контент