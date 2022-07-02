Прыгун в высоту Илья Иванюк уверенно выиграл соревнования Кубка России

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк выиграл соревнования Кубка России по лёгкой атлетике, который проходит в Брянске и завершится сегодня, 2 июля.

Результат Иванюка составил 2,30 метра. Серебряную медаль завоевал Никита Курбанов (2,23), бронзовую – Матвей Рудник (2,23).

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