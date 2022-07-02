Яновский: Непомнящий блестяще выступил. Для мира будет лучше, если он сыграет с Карлсеном

Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский прокомментировал форму российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.

«Ян блестяще выступил. Он выглядит значительно лучше соперников, можно назвать это доминированием — за два тура до конца опережает соперников на два очка — это лучшее подтверждение его результата.

Сыграет ли Магнус с Яном? Сложно сказать. У меня нет иллюзий, что Магнус боится играть. Он выдающийся шахматист и чемпион мира. Но, когда человек защитил свой титул пять раз, иногда теряется мотивация. Это может быть одним из факторов. Трудно сказать, что будет влиять на его решение. Дождёмся, что он решит.

Ян показал яркую игру. Может, она будет стимулировать Карлсена изменить своё первоначальное решение. Возможно, такая игра будет раздражителем для него, и он захочет помериться силами. Для шахматного мира, конечно же, будет лучше, если матч состоится. Ян приобрёл опыт, так что матч должен получиться ярким и интересным. Хотелось бы пожелать, чтобы Магнус принял решение защищать свой титул.

Конечно, могут и политические моменты повлиять. Магнус не очень склонен поддаваться давлению извне, которое может на него оказываться. В своём выступлении он осудил решение не допускать на турнир Сергея Карякина, сказав, что разные политические убеждения совсем не повод для отстранения. Поэтому будем думать, что политическое давление не будет влиять на его решение. Будем надеяться, что Магнус захочет защищать свой титул. Тогда шахматный мир увидит очень интересный матч», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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