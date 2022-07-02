Велогонщик Алехандро Вальверде попал под машину во время тренировки в Испании

Испанский велогонщик Movistar Алехандро Вальверде проведёт ночь под наблюдением в больнице после того, как вместе с товарищем по команде в субботу, 2 июля, попал под машину во время тренировки на юге Испании, сообщает ESPN.

Команда Movistar заявила, что у 42-летнего Вальверде не было «никаких переломов или серьёзных травм» после инцидента в Мурсии. С его товарищем, имя которого не называется, также всё в порядке. Испанские СМИ сообщили, что водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

Вальверде — чемпион мира 2018 года в шоссейной групповой гонке. Ранее он заявил, что сезон-2022 станет для него последним в карьере, которую он завершит участием в «Вуэльте». Именно этот Гранд Тур он выиграл в 2009 году. На «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия» Алехандро по одному разу занимал третье место в общем зачёте. А на «Вуэльте», кроме победы, ещё шесть раз поднимался на подиум.