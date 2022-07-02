Тренер Непомнящего считает, что Карлсен не откажется сыграть с российским шахматистом

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о возможности второго подряд матча за мировую шахматную корону между своим подопечным и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Чтобы выиграть Турнир претендентов, Непомнящему осталось набрать пол-очка в двух партиях. Однако ещё до старта соревнований Карлсен говорил, что ему интересен только матч с представителем Франции Алирезой Фируджей, которого он в будущем считает своим преемником. Непомнящий дважды обыграл Фируджу на турнире претендентов, и в итоге Алиреза не входит даже в число ближайших преследователей россиянина.

«Будет ли играть Карлсен с Непомнящим, если Ян доведёт дело до победы на Турнире претендентов? Чтобы ответить на ваш вопрос, давайте дождёмся окончательного результата Турнира претендентов. Магнус всегда ждёт встречи с сильнейшими игроками в мире. Не думаю, что он откажется от матча, если увидит, что его ждёт самый достойный из возможных соперников по итогам турнира», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.