Тренер Непомнящего считает, что Карлсен не откажется сыграть с российским шахматистом

Владимир Поткин, тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, высказался о возможности второго подряд матча за мировую шахматную корону между своим подопечным и действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Чтобы выиграть Турнир претендентов, Непомнящему осталось набрать пол-очка в двух партиях. Однако ещё до старта соревнований Карлсен говорил, что ему интересен только матч с представителем Франции Алирезой Фируджей, которого он в будущем считает своим преемником. Непомнящий дважды обыграл Фируджу на турнире претендентов, и в итоге Алиреза не входит даже в число ближайших преследователей россиянина.
«Будет ли играть Карлсен с Непомнящим, если Ян доведёт дело до победы на Турнире претендентов? Чтобы ответить на ваш вопрос, давайте дождёмся окончательного результата Турнира претендентов. Магнус всегда ждёт встречи с сильнейшими игроками в мире. Не думаю, что он откажется от матча, если увидит, что его ждёт самый достойный из возможных соперников по итогам турнира», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 2 июля 2022
-
21:00
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
18:59
-
18:32
-
16:33
-
14:33
-
14:12
-
13:31
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
11:56
-
10:30
-
00:44
- 1 июля 2022
-
23:47
-
23:29
-
23:03
-
21:48
-
21:05
-
20:57
-
20:42
-
20:30
-
19:55
-
19:38
-
18:44
-
17:37
-
17:25
-
16:59
-
16:51
-
16:47
-
16:31
-
16:27
-
15:58