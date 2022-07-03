Глуховский рассказал, что впечатляет его в игре Непомнящего на Турнире претендентов

Исполнительный директор федерации шахмат России Марк Глуховский поделился мнением об игре российского гроссмейстера Яна Непомнящего на Турнире претендентов.
«Какие-то итоги подводить я не готов, всё-таки Яну нужно набрать ещё пол-очка, чтобы стать недосягаемым для соперников. Математически шансы на то, что он досрочно гарантирует себе первое место — велики. Ян уже при самом худшем раскладе гарантировал себе делёж первого места. С моей точки зрения, Ян выступил очень мужественно. Он напоминает лучшие примеры больших бойцов, например, как Корчной. Его первый матч с Карлсеном — очень большой удар, который трудно перенести спортсмену. То, что он так убедительно ведёт Турнир претендентов — впечатляет. Впечатляет профессионализмом, жёсткостью и тем, что Ян не даёт соперникам второго шанса. Это очень ценное качество, которого у него раньше не было. Важно, что он не отпускает соперников. То, что соперники свои выигранные позиции не доводят до конца — это не его вина. Ян забирает своё. Очень трудно у сильного шахматиста выиграть партию, так как он использует свои шансы. Непомнящий выглядит профессиональнее и сильнее всех в этом турнире. И абсолютно заслуженно. Во-первых, лидирует, а во-вторых — обеспечил себе делёж первого места.
Нужно поставить точку: в оставшихся двух партиях набрать пол-очка. Сподручнее сделать это будет в следующей партии, когда Ян будет играть белыми, не доводить до последнего тура. В последнем туре будут нервы, может всякое произойти. Объективно говоря, если есть хоть один спортсмен, который заслуживает победы на этом турнире, то, конечно, это Непомнящий. Так сильно, профессионально и ровно эту дистанцию не проходит никто, кроме Яна. Конечно, он заслуживает победы», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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