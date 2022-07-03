Американский пловец Райан Лохте выставил шесть своих олимпийских медалей на продажу

Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион шесть своих олимпийских медалей.

Лохте всего за карьеру завоевал 12 медалей Игр: шесть золотых наград, а также три серебряных и три бронзовых.

Отметим, что Лохте планирует продать только серебро и бронзу. 37-летний пловец выставил свои награды тремя лотами, учитывая Олимпиады, на которых они были завоёваны. В первый лот вошли три медали ОИ-2012 в Лондоне (два серебра и бронза), во второй — две медали ОИ-2008 в Пекине (две бронзы), а в третий — серебро ОИ-2004 в Афинах.

Американский спортсмен планирует выручить за медали около $ 80 тыс. Аукцион продлится до 21 июля.

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