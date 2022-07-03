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Американский пловец Райан Лохте выставил шесть своих олимпийских медалей на продажу

Американский пловец Райан Лохте выставил шесть своих олимпийских медалей на продажу
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Шестикратный олимпийский чемпион, американский пловец Райан Лохте выставил на аукцион шесть своих олимпийских медалей.

Лохте всего за карьеру завоевал 12 медалей Игр: шесть золотых наград, а также три серебряных и три бронзовых.

Отметим, что Лохте планирует продать только серебро и бронзу. 37-летний пловец выставил свои награды тремя лотами, учитывая Олимпиады, на которых они были завоёваны. В первый лот вошли три медали ОИ-2012 в Лондоне (два серебра и бронза), во второй — две медали ОИ-2008 в Пекине (две бронзы), а в третий — серебро ОИ-2004 в Афинах.

Американский спортсмен планирует выручить за медали около $ 80 тыс. Аукцион продлится до 21 июля.

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