Глуховский объяснил, в чём заключается особенность розыгрыша Турнира претендентов

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский рассказал об особенностях Турнира претендентов – 2022.



«Интересная особенность этого турнира заключается в том, что обычно в Турнире претендентов имеет значение только первое место. Потому что победитель выходит на матч с чемпионом мира. Но в данном случае чемпион мира публично заявил о том, что он, возможно, откажется от матча за звание чемпиона мира. Я лично не верю, что Магнус откажется. Но это его слова, его никто за язык не тянул. Соответственно, это заявление Карлсена как бы намекает остальным участникам турнира, что второе место может оказаться важным. По правилам ФИДЕ, если Карлсен откажется играть матч, то претендент не будет объявлен автоматически, а будет сыгран матч между первым и вторым местом в Турнире претендентов. И это как бы вдохновляет Накамуру, Каруану и Дин Лижэня, тех, кто ещё потенциально имеет какие-то шансы занять второе место и в случае отказа Карлсена сыграть матч за звание чемпиона мира», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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