Действующий чемпион Магнус Карлсен посетил Турнир претендентов — 2022

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен посетил предпоследний день Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

Сегодня, 3 июля, в Мадриде проходят партии 13-го, предпоследнего тура Турнира претендентов — 2022.

Пары 13-го тура:

Ян Непомнящий (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия)

Хикару Накамура (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Алиреза Фируджа — Дин Лижэнь (Китай)

Теймур Раджабов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США),

Примечательно, что до сих пор неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа.

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.