Действующий чемпион Магнус Карлсен посетил Турнир претендентов — 2022
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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен посетил предпоследний день Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).
Сегодня, 3 июля, в Мадриде проходят партии 13-го, предпоследнего тура Турнира претендентов — 2022.
Пары 13-го тура:
Ян Непомнящий (Россия) — Рихард Раппорт (Венгрия)
Хикару Накамура (США) — Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
Алиреза Фируджа — Дин Лижэнь (Китай)
Теймур Раджабов (Азербайджан) — Фабиано Каруана (США),
Примечательно, что до сих пор неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа.
Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.
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