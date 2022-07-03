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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

Это произошло после ничьей Непомнящего в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул.

Непомнящий выигрывает Турнир претендентов второй год подряд. В прошлом сезоне Ян получил возможность сразиться с норвежцем Магнусом Карлсеном, однако проиграл тогда ещё 15-кратному чемпиону мира.

Примечательно, что до сих пор неизвестно, будет ли Карлсен играть в чемпионском матче. Ранее норвежец заявил, что готов играть за шахматную корону только в том случае, если его соперником будет Алиреза Фируджа.

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