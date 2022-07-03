Ян Непомнящий вничью сыграл с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура Турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью партию 13-го, предпоследнего тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Соперником россиянина был представитель Венгрии Рихард Раппорт. Непомнящий играл белыми.

Данный результат позволил Яну досрочно выиграть соревнования. В активе россиянина девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

Непомнящий получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.