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Ян Непомнящий вничью сыграл с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура Турнира претендентов

Ян Непомнящий вничью сыграл с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура Турнира претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью партию 13-го, предпоследнего тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Соперником россиянина был представитель Венгрии Рихард Раппорт. Непомнящий играл белыми.

Данный результат позволил Яну досрочно выиграть соревнования. В активе россиянина девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

Непомнящий получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.

Турнир претендентов 2022. 13-й тур, Мадрид, Испания
Ян Непомнящий - Рихард Раппорт
03 июля 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Ян Непомнящий
Окончено
1/2:1/2
Рихард Раппорт
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