Ян Непомнящий вничью сыграл с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура Турнира претендентов
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью партию 13-го, предпоследнего тура Турнира претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Соперником россиянина был представитель Венгрии Рихард Раппорт. Непомнящий играл белыми.
Данный результат позволил Яну досрочно выиграть соревнования. В активе россиянина девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.
Непомнящий получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Напомним, россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.
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