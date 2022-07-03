Дворкович назвал большим успехом победу Яна Непомнящего на Турнире претендентов — 2022

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отреагировал на досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

«Достаточно уникальный случай, когда один и тот же шахматист выигрывает два Турнира претендентов подряд. Конечно, это большой успех Непомнящего. Ян сразится за звание чемпиона мира. Думаю, для российских болельщиков это отличный повод для радости», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Непомнящий обеспечил себе победу в Мадриде после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.