Дворкович высказался о шансах Непомнящего в матче за звание чемпиона мира

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о шансах российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.

«Для нас в Международной шахматной федерации теперь главное организовать матч первенства мира на самом высоком уровне.



Каковы шансы Непомнящего? Я не берусь сейчас оценивать, слишком рано. В любом случае Ян имеет опыт борьбы за первенство мира, поэтому можно его использовать при подготовке к следующему матчу. Но, с другой стороны, любой его соперник тоже будет иметь большой опыт! Но я в данном случае выступаю как президент Международной шахматной федерации и должен сохранять нейтральность», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.