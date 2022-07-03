Дворкович высказался о шансах Непомнящего в матче за звание чемпиона мира
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о шансах российского шахматиста Яна Непомнящего в матче за звание чемпиона мира.
«Для нас в Международной шахматной федерации теперь главное организовать матч первенства мира на самом высоком уровне.
Каковы шансы Непомнящего? Я не берусь сейчас оценивать, слишком рано. В любом случае Ян имеет опыт борьбы за первенство мира, поэтому можно его использовать при подготовке к следующему матчу. Но, с другой стороны, любой его соперник тоже будет иметь большой опыт! Но я в данном случае выступаю как президент Международной шахматной федерации и должен сохранять нейтральность», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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