В Госдуме отреагировали на победу Непомнящего на Турнире претендентов

Политический и государственный деятель Дмитрий Свищёв прокомментировал досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022. Также Дмитрий поделился мнением о возможном бойкоте Магнуса Карлсена матча за звание чемпиона мира.

«Вся наша спортивная общественность и все поклонники шахмат рады победе Непомнящего! Это достаточно серьёзный турнир. Бороться за шахматную корону — очень круто. Теперь будем ждать этого матча. К нему будет приковано внимание всего мира.



Возможный бойкот Карлсена? Если он хочет бороться и утверждать своё лидерство с сильными спортсменами — одна ситуация. Если он хочет бороться не с самыми сильными, пусть объявляет бойкот и что угодно. Ещё раз говорю, Магнус Карлсен достаточно серьёзный спортсмен. Основной претендент — Ян Непомнящий.



Мы надеемся на реальный спортивный принцип, чтобы Непомнящий доказал, что он сильнейший среди сильнейших», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.