Карлсен одним словом оценил возможность снова сыграть с Непомнящим за шахматную корону

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен оценил шансы сыграть за шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим в 2022 году.

Ранее Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Это произошло после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

«Посмотрим», — сказал Карлсен и улыбнулся.

В 2021 году Непомнящий также выиграл Турнир претендентов и получил возможность сразиться с Карлсеном за титул чемпиона мира. Россиянин проиграл норвежцу со счётом 3,5:7,5.