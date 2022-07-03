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Глуховский — о победе Непомнящего: никто не мог составить Яну конкуренцию — это сюрприз!

Глуховский — о победе Непомнящего: никто не мог составить Яну конкуренцию — это сюрприз!
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Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский отреагировал на досрочную победу россиянина Яна Непомнящего на Турнире претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания).

«Это сюрприз для всех! Ян был в числе фаворитов турнира. Но ни в один момент никто не мог составить ему конкуренцию. Это неожиданно. Как Непомнящий начал лидировать, так лидером и закончил. Были какие-то догоняющие. Но они менялись. А лидерство последние 10 туров никто не мог подвергнуть сомнению. Мне кажется, это достаточно неожиданный результат. Очень силовая, убедительная победа», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Непомнящий обеспечил себе победу в Мадриде после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

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