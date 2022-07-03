Ян Непомнящий повторил великое достижение советского чемпиона мира Василия Смыслова

Россиянин Ян Непомнящий стал первым гроссмейстером с 1956 года, которому удалось дважды подряд выиграть Турнир претендентов.

Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов – 2022, который проходит в Мадриде (Испания). Это произошло после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом. После матча с Раппортом Непомнящий лишил ближайших конкурентов теоретических шансов на титул. В активе россиянина за тур до финальной партии девять очков, у его ближайших преследователей по 6,5 балла.

Ранее подобного результата добивался лишь советский шахматист Василий Смыслов. Примечательно, что после победы во втором турнире Смыслов в чемпионском матче обыграл Михаила Ботвинника и стал чемпионом мира.