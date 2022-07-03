Сборная Китая выиграла все золотые медали на чемпионате мира — 2022 по прыжкам в воду

В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира – 2022 по прыжкам в воду, где разыгрывалось 13 комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин, а также три в миксте. Примечательно, что сборная Китая выиграла всё 13 золотых наград и возглавила итоговую медальную таблицу.

Медальная таблица ЧМ-2022 по прыжкам в воду. Итоги:

1. Китай (13 золотых + 2 серебряные + 2 бронзовые)

2. Великобритания (0 + 3 + 3)

3. США (0 + 2 + 1)

4. Япония (0 + 2 + 0)

5. Канада (0 + 1 + 2)

6. Франция (0 + 1 + 0).

На предыдущим первенстве мира представители Китая выиграли 12 золотых медалей.

Отметим, что российские спортсмены отстранены от соревнований решением Международной федерации плавания (FINA) в связи с военной спецоперацией России на Украине.