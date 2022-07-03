Сборная Китая выиграла все золотые медали на чемпионате мира — 2022 по прыжкам в воду
Поделиться
В Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат мира – 2022 по прыжкам в воду, где разыгрывалось 13 комплектов медалей: по пять у мужчин и женщин, а также три в миксте. Примечательно, что сборная Китая выиграла всё 13 золотых наград и возглавила итоговую медальную таблицу.
Медальная таблица ЧМ-2022 по прыжкам в воду. Итоги:
1. Китай (13 золотых + 2 серебряные + 2 бронзовые)
2. Великобритания (0 + 3 + 3)
3. США (0 + 2 + 1)
4. Япония (0 + 2 + 0)
5. Канада (0 + 1 + 2)
6. Франция (0 + 1 + 0).
На предыдущим первенстве мира представители Китая выиграли 12 золотых медалей.
Отметим, что российские спортсмены отстранены от соревнований решением Международной федерации плавания (FINA) в связи с военной спецоперацией России на Украине.
Комментарии
- 3 июля 2022
-
20:23
-
20:18
-
20:15
-
20:05
-
19:56
-
19:48
-
19:43
-
19:19
-
19:19
-
19:12
-
19:07
-
19:02
-
18:52
-
18:42
-
18:33
-
18:15
-
14:41
-
11:23
-
10:59
-
10:38
-
09:46
- 2 июля 2022
-
21:00
-
20:28
-
20:01
-
19:32
-
18:59
-
18:32
-
16:33
-
14:33
-
14:12
-
13:31
-
13:07
-
12:55
-
12:17
-
11:56
Партнерский контент