В Кремле отреагировали на победу Яна Непомнящего в Турнире претендентов
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал досрочную победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в Турнире претендентов в Мадриде.
«Ян Непомнящий занял первое место. Это значит, что через год он будет играть в матче на шахматное первенство с Магнусом Карлсеном. Это совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире», — приводит слова Дмитрия Пескова «РИА Новости Спорт».
Напомним, Дмитрий Песков является председателем попечительского совета Федерации шахмат РФ.
Сегодня, 3 июля, после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом Ян Непомнящий одержал досрочную победу на Турнире претендентов – 2022.
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