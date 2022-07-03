В Кремле отреагировали на победу Яна Непомнящего в Турнире претендентов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал досрочную победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в Турнире претендентов в Мадриде.

«Ян Непомнящий занял первое место. Это значит, что через год он будет играть в матче на шахматное первенство с Магнусом Карлсеном. Это совершенно великолепная победа. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация в шахматном мире», — приводит слова Дмитрия Пескова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Дмитрий Песков является председателем попечительского совета Федерации шахмат РФ.

Сегодня, 3 июля, после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом Ян Непомнящий одержал досрочную победу на Турнире претендентов – 2022.