Нидерландец Дилан Груневеген одержал победу на третьем этапе «Тур де Франс»
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3 июля завершился третий этап велогонки «Тур де Франс» 2022 года по маршруту Вайле – Сённерборг (182 км), который выиграл Дилан Груневеген (Нидерланды).
Дилан преодолел дистанцию за 4 часа 11 минут 13 секунд, вторым к финишу пришел бельгиец Ваут ван Арт, третьим стал бельгиец Яспер Филипсен. Россиянин Александр Власов, выступающий под нейтральным флагом, стал 18-м. Следующий этап велогонки пройдёт во вторник (5 июля), длина маршрута составит 171,5 км.
Общий зачёт (после 3-го этапа)
1. Воут ван Арт (Бельгия) – 9:01.17
2. Ив Лампарт (Бельгия) – +0,07
3. Тадей Погачар (Словения) – +0,14
4. Мадс Педерсен (Дания, Trek-Segafredo) – +0,18
5. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Fenix) – +0,20
15. Александр Власов (Россия) – +0,38
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