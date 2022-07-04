Ян Непомнящий высказался о победе на Турнире претендентов – 2022

31-летний российский шахматист Ян Непомнящий отреагировал на победу в Турине претендентов – 2022 после ничейного результата с Рихардом Раппортом в партии 13-го тура.

«Как себя чувствую после игры? Традиционный ответ — не знаю… В этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Ещё один важный фактор – у меня никогда не было здесь шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», — приводит слова Непомнящего пресс-служба совета Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Напомним, Непомнящий получил право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула норвежцем Магнусом Карлсеном. Россиянин уже оспаривал мировую шахматную корону с норвежским гроссмейстером, но потерпел поражение.

Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13-го тура ТП.