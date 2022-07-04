Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание последнего тура, где смотреть 4 июля

С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель Турнира претендентов, которым за тур до конца стал Непомнящий, сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 4 июля, пройдёт 14-й, заключительный тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары 14-го тура:

Рихард Раппорт — Теймур Раджабов

Фабиано Каруана — Алиреза Фируджа

Дин Лижэнь — Хикару Накамура

Ян-Кшиштоф Дуда — Ян Непомнящий

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП: