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Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание последнего тура, где смотреть 4 июля

Турнир претендентов по шахматам — 2022: расписание последнего тура, где смотреть 4 июля
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С 17 июня по 5 июля в Мадриде (Испания) проходит шахматный турнир претендентов 2022 года, в котором принимают участие восемь гроссмейстеров: Ян Непомнящий (Россия), Дин Лижэнь (Китай), Алиреза Фируджа (Франция), Фабиано Каруана, Хикару Накамура (оба — США), Рихард Раппорт (Венгрия), Теймур Раджабов (Азербайджан) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша). Победитель Турнира претендентов, которым за тур до конца стал Непомнящий, сыграет в матче на первенство мира с 16-м обладателем шахматной короны, норвежцем Магнусом Карлсеном.

Сегодня, 4 июля, пройдёт 14-й, заключительный тур соревнований. Он начнётся в 16:00 мск.

Пары 14-го тура:
Рихард Раппорт — Теймур Раджабов
Фабиано Каруана — Алиреза Фируджа
Дин Лижэнь — Хикару Накамура
Ян-Кшиштоф Дуда — Ян Непомнящий

Следить за матчами претендентов можно на YouTube-канале ФИДЕ.

Ян снова показал класс. Партия, которая принесла Непомнящему победу в Турнире претендентов Ян снова показал класс. Партия, которая принесла Непомнящему победу в Турнире претендентов

Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП:

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