Дмитрий Губерниев: если Карлсен откажется играть с Непомнящим, то должен лишиться короны

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил досрочную победу Яна Непомнящего на турнире претендентов 2022 года. Соперником Непомнящего в матче на первенство мира должен стать действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен, однако норвежец уже заявлял, что его интересует матч только в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа (Франция).

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берёт турнир претендентов! Надо побеждать Магнуса! А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны! Как Бобби Фишер в своё время!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.

Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП: