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Дмитрий Губерниев: если Карлсен откажется играть с Непомнящим, то должен лишиться короны

Дмитрий Губерниев: если Карлсен откажется играть с Непомнящим, то должен лишиться короны
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил досрочную победу Яна Непомнящего на турнире претендентов 2022 года. Соперником Непомнящего в матче на первенство мира должен стать действующий обладатель мировой шахматной короны Магнус Карлсен, однако норвежец уже заявлял, что его интересует матч только в том случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа (Франция).

«Непомнящий впервые в истории дважды подряд берёт турнир претендентов! Надо побеждать Магнуса! А если норвежец откажется играть, то он должен лишиться шахматной короны! Как Бобби Фишер в своё время!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.

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