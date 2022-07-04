Гендиректор ФИДЕ рассказал о встрече президента организации с Магнусом Карлсеном

Генеральный директор Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал о встрече с участием президента организации Аркадия Дворковича с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Ранее сообщалось, что Карлсен будет защищать свой титул против россиянина Яна Непомнящего в апреле 2023 года, если ФИДЕ примет некоторые его требования об изменении формата матчей; при этом норвежец провёл переговоры с Дворковичем.
«Встреча была, я также принимал в ней участие, но детали комментировать не могу. Обстановка была очень конструктивной. Магнус высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону, но финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни. ФИДЕ продолжит внутренние консультации», — цитирует Сутовского «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 4 июля, состоится 14-й, заключительный тур турнира претендентов.
Ян Непомнящий — Рихард Раппорт. Обзор партии 13 тура ТП:
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