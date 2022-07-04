Дарья Клишина поздравила с 4 июля. Это день независимости США

Российская легкоатлетка, прыгунья в длину Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фото со своей собакой и поздравила с 4 июля, когда отмечается день независимости США.
«Всегда приятно провести время в компании пушистого любимчика. Счастливого четвёртого июля!» — написала Клишина, добавив хештег #independenceday (день независимости. — Прим. «Чемпионата»).
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, Дарья Клишина недавно стала мамой. Главное спортивное достижение Клишиной – серебро чемпионата мира 2017 года. Также Дарья — двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира 2007 года среди спортсменов до 17 лет, чемпионка Европы 2009 года среди юниоров.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин проходят просмотр в США:
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