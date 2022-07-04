Волейболист Тарасов: негатива из-за того, что я русский, в Польше ни разу не слышал

Российский волейболист Вячеслав Тарасов ответил, чувствует ли пренебрежительное отношение к своей персоне на почве национальности, проживая в Польше.

«Если честно, ни разу не столкнулся с тем, что кто-то бы мне сказал: «А, ты русский». Какого-то негатива… Всё зависит от человека. Я сам не усугубляю ситуацию, не начинаю людям доказывать точку зрения. Но именно негатива, что я — русский, за всё время, что был в Польше, ни разу не услышал. Были разговоры, когда всё началось: «Как там, в России, относятся?» Выражаю свою точку зрения, как родные считают, и на этом всё заканчивается.

Я три года живу в Польше, там же провожу лето, потому что сезон играю где-нибудь, но не дома. Мне здесь в логистическом плане удобнее. Но не отрицаю того, что я русский, мама живёт в Санкт-Петербурге. В прошлом году, когда была возможность, приезжал. Никакой проблемы нет. Не отказываюсь от того, что я русский. Понятно, что вся ситуация не служит хорошей рекламой России, по моему мнению. Но при этом я россиянин, тут родился, вырос и отказываться от российского гражданства не хочу», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в 19:00.