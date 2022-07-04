«Для меня это неправильно». Волейболист Тарасов высказал отношение к политической ситуации

Российский волейболист Вячеслав Тарасов высказался о ситуации на Украине.
«Честно, много раз задумывался над тем, что происходит, и пришёл к выводу, что я в любом случае против того, что творится. Мы живём в XXI веке, всех нас что-то связывает: есть друзья, родственники на Украине. Страна максимально близкая к нам. Россия, Беларусь, Украина всегда были практически одной страной, одни и те же люди, национальность. Мы разговариваем на одном языке, у нас одни традиции, мы даже внешне похожи. Понятно, почему я против того, что происходит. Углубляться в политику я, в первую очередь, не хочу, так как настолько хорошо не знаю, что происходит. Это всё — глобальная политика и глобальные мысли людей, которые всем этим занимаются: какие причины, что преследуют. Для меня неприемлемо, что [спецоперация] это жертвы ни в чём не повинных людей. Какие бы цели государство ни преследовало, для меня это неправильно», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Тарасовым читайте на «Чемпионате» в 19:00.
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