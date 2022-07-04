Помощник Карлсена оценил победу Непомнящего в Турнире претендентов – 2022

Русский помощник Магнуса Карлсена Даниил Дубов прокомментировал победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего в Турнире претендентов – 2022.
«Победа Яна в этот раз была ещё более убедительной, отрыв говорит сам за себя. Если в предыдущем цикле турнир был в России, пауза в нём, по мнению многих, сыграла на руку Яну, да и в целом родные стены ощущались, то в этот раз Ян продемонстрировал, что вполне может уверенно выигрывать в любых странах и при любых, даже менее благоприятных, условиях.
Ключевым фактором оказалось отсутствие провалов — Ян играл очень ровно, стабильно и практически не совершал грубых ошибок», – сказал Дубов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Вчера, 3 июля, после ничьей в партии 13-го тура соревнований с представителем Венгрии Рихардом Раппортом Ян Непомнящий одержал досрочную победу на Турнире претендентов – 2022.
- 4 июля 2022
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